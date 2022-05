The Voice Kids : les deux premiers coachs sont connus !

Matthew Irons, captivé par les nouvelles voix, retrouve l’équipe de The Voice Kids, et reprend son rôle de coach. Visage familier de l’émission, le musicien reste d’abord, et surtout, la voix de Puggy, groupe formé aux côtés du bassiste Romain Descampe et du batteur suédois Egil "Ziggy" Franzén. Apparu en 2005, le trio bruxellois s’est toujours consacré à la scène. Après quatre albums, neuf salles combles à l’AB, deux soldout à Forest National, un triomphe à l’Olympia et des centaines de concerts, le groupe se donne le temps de repenser l’avenir et se diversifie en individuel. Matthew se porte au chevet de la pop moderne. Angèle (" La Loi de Murphy "), Lous & the yakuza (" Bon Acteur "), Charles ou Yseult ont notamment bénéficié de son talent et de ses conseils. Fort de ces différentes expériences en solo, Puggy prépare actuellement son retour sur le devant de la scène avec un nouvel album prévu pour 2023.