The Voice Kids : le troisième épisode des Blind Auditions signe officiellement le retour de Black M, le "Snake"

Dès le début de l’émission, Typh Barrow a été bluffée par la prestation de Marion sur "Bruxelles je t’aime" d’Angèle mais, malgré des arguments plus que convaincants, c’est dans l’équipe de Black M, surnommé le "Snake" par ses congénères, que la jeune fille a choisi de continuer l’aventure.

C’est ensuite au tour de Martina d’enflammer le plateau avec sa version de "La boulette" de Diam’s. Tant bien que Black M, afin de la convaincre de rejoindre sa team, a passé un appel à son ami de toujours : Gims. Une tactique qui a fonctionné à merveille car le coach compte maintenant un talent de plus dans son équipe. Dans le même registre, c’est Esteban, fan de Big Flo et Oli, qui a interprété une chanson du groupe et qui intègre, lui aussi, l'équipe Black M.

Enfin, l’émission s'est clôturée en apothéose avec Elena, la jeune Bruxelloise, qui a mis tout le monde d’accord en reprenant un tube de SIA, sa chanteuse préférée. Son attitude et sa voix puissante ont impressionné les quatre coachs qui ont fait des pieds et des mains pour la convaincre et c’est finalement vers Black M qu’elle arrêtera son choix. Le "Snake" termine donc la soirée avec quatre nouveaux talents et en compte désormais huit dans son équipe.