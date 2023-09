The Voice Kids : le récap de cette deuxième soirée de Blind

La nouvelle coach, qui avait démarré sur les chapeaux de roue, a décidé de calmer le jeu cette semaine. Elle n’a pas pu résister à l’interprétation tout en douceur d’Anna qui a repris le titre " Corps " de la chanteuse Yseult. C’est ensuite Malou, et sa reprise d’une chanson de Billie Eilish, qui provoquera des émois parmi nos coachs. Son impressionnante performance a même poussé Black M à bloquer Typh Barrow, en vue de la récupérer. C’était sans compter sur la présence de notre jeune coach qui a été la première à se retourner et lui conseille de suivre ses traces lors de sa participation à l’émission, à l’époque, elle-même avait choisi le premier coach qui l’avait buzzé. Un argumentaire qui a fonctionné et qui permet à Alice on The Roof de terminer la soirée avec 5 talents dans son équipe.