Alice On The Roof, nouvelle coach dans "The Voice Kids", est aux côtés de James Deano en direct depuis le plateau de The Voice. Ils vont recevoir, en duplex, des talents recalés par la jeune coach : notamment Gaëtan Ruisselle, le fils de Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque, et de Vincent Van Quickenborne, le ministre de la justice ou encore ABBA de Paduwa, mix entre le groupe suédois, ABBA, et l’animatrice, Sara De Paduwa.