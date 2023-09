The Voice Kids est de retour pour une 2e saison ce mardi 19 septembre sur La Une dès 20h20. Quelques heures avant le lancement de cette nouvelle saison riche en émotions, découvrez en exclusivité le premier talent des blinds, Romain et sa reprise du titre "Tout va bien" d'Orelsan.

Avec sa version de "Tout va bien", Romain va essayer de convaincre les quatre coachs, Matthew Irons, Black M, Typh Barrow et Alice on the Roof de buzzer pour lui et ainsi lui permettre de rejoindre l'aventure.