Pour son audition, Elena a choisi d’interpréter sa chanson préférée, " Flames " de l’artiste internationale SIA. Un titre particulièrement difficile, qui a séduit nos 4 coachs. C’est Black M qui a ouvert le bal et qui a été le premier à buzzer, il a ensuite été suivi assez rapidement de Matthew Irons, d’Alice on The Roof et pour finir de Typh Barrow. Les coachs ont été éblouis par sa performance hors du commun. La jeune bruxelloise qui préfère chanter en anglais, a impressionné les coachs par ses grandes capacités vocales et son assurance lors de sa prestation. Typh Barrow a été subjuguée par sa prestance sur scène et son univers musical, assez proche du sien :

Il y a quelque chose que j’adore, c’est ce contraste entre la personnalité que tu as quand tu chantes, où tu envoies le truc comme une petite star… Et puis cette attitude tellement modeste, tellement humble, tellement réservée… Je trouve ça hyper joli ! – Typh Barrow