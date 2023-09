La deuxième saison de The Voice Kids sera officiellement lancée ce mardi 19 septembre à 20h20 sur La Une. Une saison remplie de nouveautés qui promet des moments d’émotions intenses. Et pour accompagner nos jeunes talents, vous retrouverez nos quatre coachs de renom dont Matthew Irons, Black M et Typh Barrow qui sont des visages connus du programme. A leurs côtés, une petite nouvelle fera également son arrivée dans le prestigieux fauteuil rouge : Alice on the Roof !