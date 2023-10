The Voice Kids : découvrez en avant-première l'un des talents de cette 4ème soirée de Blind Auditions

Cela fait déjà plusieurs semaines que la deuxième saison de The Voice Kids a débuté. De nombreux talents se sont présentés et ont réussi à convaincre les coachs qu'ils avaient leur place dans l'émission. Même si les équipes de nos jurés se remplissent petit à petit, d'autres jeunes artistes viennent tenter leur chance et nous réservent de belles surprises !

Parmi ceux-ci, on retrouve Brieuc, 14 ans, originaire de Court-Saint-Etienne. Amateur de séries en tous genres, il est incollable sur Stranger Things, Outer Banks mais aussi Dynasty. Il souhaiterait d'ailleurs devenir réalisateur plus tard.

Pour son blind, Brieuc a choisi le titre de Bonnie Raitt : I can't make you love me. Un choix original et surprenant qui a séduit trois de nos quatre coaches. Une prestation impressionnante, d'autant plus que c'est la première vraie scène de Brieuc.