The Voice Kids : comment assister aux Blind Auditions de la saison 2 ?

Envie d’écouter et d’applaudir nos jeunes Talents de la saison 2 de The Voice Kids en direct depuis le studio de Média Rives ? Rien de plus simple ! Venez assister aux enregistrements des Blinds Auditions en réservant vos places en ligne. Elles seront mises en vente ce lundi 1er août dès 20h.

Pour cela, une seule adresse : www.rtbf.be/ticket

Venez découvrir avant tout le monde les nouveaux talents de The Voice Kids… mais surtout les réactions de Black M, Matthew Irons, Typh Barrow et Alice on the roof face aux voix des Kids âgés de 8 à 14 ans.

Ils nous ont déjà prévenus, les coachs sont plus que motivés ! Après une saison 10 de The Voice Belgique Typh Barrow et Black M débarquent chez les kids ! Quant à Matthew Irons, il signe son grand retour après deux ans d'absence. Ancien talent emblématique de The Voice Belgique, Alice on the roof est désormais coach. Cette dernière connaît parfaitement le programme, et pourra coacher aux mieux les jeunes chanteurs belges.