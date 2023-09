A seulement 12 ans, Lucile a déjà une belle carrière artistique à son actif : elle a participé à plusieurs concours en France et chante actuellement dans deux comédies musicales. Elle a donc l’habitude d’être sur scène, que ce soit pour chanter ou pour danser.

Pour son audition à The Voice Kids, elle est venue accompagnée de sa peluche licorne, son porte-bonheur qui ne la quitte plus depuis son tout premier concours de chant.

Lucile a interprété sa version de "Mourir sur scène" de Dalida car tout comme la chanteuse, elle a envie de passer sa vie entière sous le feu des projecteurs.

Sa prestation a séduit nos 4 coachs, et Alice on the Roof a même été jusqu’à bloquer Typh Barrow pour avoir le plus de chances de convaincre Lucile à rejoindre son équipe. Un pari risqué puisque Typh était le premier choix de la jeune fille, mais qui s’est finalement avéré payant.