Lors de cette deuxième émission des Blinds de The Voice Kids saison 2, diffusée ce mardi 26 septembre sur La Une, vous avez pu découvrir une multitude de jeunes talents aux choix musicaux audacieux.

Le premier talent de cette deuxième soirée des Blind Auditions se prénomme Elsa et nous vient tout droit de Namur.

Du haut de ses huit ans, elle a tenté de convaincre les coachs de The Voice Kids en reprenant " L’oiseau et l’enfant " de la chanteuse et gagnante de l’Eurovision Marie Myriam.