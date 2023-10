A 14 ans seulement, Brieuc déborde d’imagination et il a déjà la tête remplie de rêves. Il commence le chant dès son plus jeune âge en compagnie des Kids United. Plus tard, il aimerait être réalisateur de films !

Pour son Blind, Brieuc a décidé d’envouter le jury grâce au titre "I can’t make you love me" de Bonnie Raitt, grande chanteuse de blues américaine. Cette balade sortie en 1991 est connue pour ses émouvantes paroles et les fortes émotions qu’elle transmet.

Malgré son tout jeune âge, Brieuc possède déjà une voix cuivrée et assez caractéristique des plus grands interprètes tels que Michael Bublé et Franck Sinatra. Ces célèbres crooners qui ont su séduire le monde entier avec les reprises des plus grands standards.

Sa prestation lui a valu le buzz de 3 coachs, mais c’est aux côtés de Matthew Irons que Brieuc a choisi de continuer l’aventure The Voice Kids.