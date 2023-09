Mattia a 11 ans et vient d’Herstal. Il se souviendra encore longtemps de la manière dont il a appris qu’il était sélectionné pour les Blind Auditions de The Voice Kids puisque c’est Maureen en personne, déguisée en conductrice de taxi, qui lui a communiqué la bonne nouvelle. Quelques instants plus tard, une fois arrivé dans les studios de la RTBF à Liège, il était sur la scène pour se présenter devant les jurés. Un moment dont il rêvait depuis qu’il est tout petit.

Nos deux coachs féminines, Alice on the Roof et Typh Barrow, ont été subjuguées par la prestation de Mattia. Alice l’a même félicité de lui avoir fait verser sa première larme de la saison. Quant à Typh, elle a salué plusieurs de ses qualités :

Tu as une voix étonnante pour ton âge, ton gabarit et tu t’en sers comme une force. – Typh Barrow.

Même s’il adore les deux coaches, Mattia a dû faire un choix. Il évoluera désormais dans l’équipe de Typh Barrow.