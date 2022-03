The Voice Belgique : votez pour le talent que vous souhaitez voir en Live Session !

Lors de chaque live de la saison 10 de The Voice Belgique, nous vous donnons l’occasion de voter pour votre candidat préféré dont la prestation vous a marquée. Celui qui récoltera le plus de votes rechantera la chanson de sa prestation, le lendemain du live, en session live acoustique sur les réseaux sociaux de The Voice Belgique. Vous avez jusqu’à la fin du live pour voter pour votre Talent préféré.