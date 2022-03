The Voice Belgique : Vitaa, coach d’honneur, interprète le titre qui a marqué sa carrière en compagnie de Mounir et Christopher

Pour ce premier Live, Vitaa, coach des saisons 7 et 8 de The Voice Belgique et de la première saison de The Voice Kids, est revenue pour célébrer les 10 ans du programme. Lors de ce premier grand show en direct de la saison 10, la chanteuse occupe le prestigieux fauteuil du "coach d’honneur" dans lequel les anciens coachs qui ont marqué le programme se succéderont jusqu'à la grande finale. Pour célébrer son retour sur notre plateau, l’ancienne coach emblématique a décidé de reprendre "A fleur de toi", l'un des plus grands tubes en compagnie de deux talents de cette saison : Mounir (Team Typh Barrow) et Christopher (Team BJ Scott). Une chanson très chère au coeur de la coach d'honneur puisque c'est ce titre qui a marqué le lancement de sa carrière solo. D'autant plus, c'est cette chanson que Slimane a interprétée lorsqu'il était candidat de The Voice en France en 2016. Par la suite, ils se sont retrouvés collègues sur le plateau de The Voice Belgique avant de lancer leur projet commun "VersuS".