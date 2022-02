The Voice Belgique : Virginie reprend un titre qui lui est cher lors des K.O.

Virginie a 35 ans et vit dans la province du Luxembourg. Loin du "Somewhere Only We Know" de Keane qui avait séduit nos coachs aux Blinds Auditions, Virginie a décidé de reprendre un titre puissant pour l’épreuve des K.O. Le choix de chanson était évident pour elle : "Radioactive" de Imagine Dragons. Ce titre a été écrit lorsque le chanteur principal du groupe sortait d’une dépression et cette histoire, Virginie l’a vécue aussi. Sa performance bouleversante a permis aux coachs de découvrir Virginie sous une autre facette. Malheureusement, l’aventure The Voice Belgique s’achève pour elle aux K.O. puisque Black M a décidé de choisir Levandé.