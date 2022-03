The Voice Belgique : Valentin se transforme en showman avec une reprise de OneRepublic

Après avoir tenté de participer 7 fois aux castings de The Voice Belgique, Valentin avait réussi à intégrer l’équipe de Black M lors des Blind Auditions de cette saison 10. Pour son K.O. qui l’opposait à Eden et Lesly Briggs, ce professeur liégeois avait décidé de se lâcher en reprenant "How do you sleep" de Sam Smith. Grâce à sa maîtrise vocale impressionnante, Valentin a été qualifié pour les lives.

Pour son premier live, Valentin avait marqué le coup en interprétant une chanson en français. Le talent de Black M a interprété "Indélébile" d’Yseult avec brio ! Pour le deuxième Live, il s’est attaqué à une légende de la musique : Madonna et son tube "Frozen". La voix atypique de Valentin se mariait parfaitement au titre de Madonna et il a séduit le public qui lui offre une nouvelle chance de performer en direct ! Il s’attaque désormais au titre "Rescue Me" du groupe OneRepublic. Il s’agit du single principal de leur album "Human" sorti en 2019.