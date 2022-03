The Voice Belgique : Valentin décroche son ticket pour les lives avec sa reprise de Sam Smith

Valentin Sortino a 28 ans et vit à Juprelle. Après avoir tenté de participer 7 fois aux castings de The Voice Belgique, il a réussi à intégrer l’équipe de Black M lors des Blind Auditions de cette saison 10. Muni de son porte-bonheur, il avait décidé d’interpréter "Arcade" de Duncan Laurence, chanson victorieuse de l’Eurovision en 2019. Pour son K.O. qui l’oppose à Eden et Lesly Briggs, il a décidé de se lâcher en reprenant "How do you sleep" de Sam Smith. Grâce à sa maîtrise vocale, Valentin a su interpréter le titre à merveille ! Une prestation bluffante qui a permis aux coachs de remarquer l’évolution du candidat. Par conséquent, Black M a décidé de l’emmener avec lui sur la scène des lives.