The Voice Belgique : Tyana P (saison 6) dévoile son premier EP !

Découverte lors de la sixième saison de The Voice Belgique, Tyana P s’était présentée au grand public avec le titre rap "Fancy" d’Iggy Azalea lors des Blind Auditions. Séduits par son style atypique et sa prise de risque, trois coachs se sont retournés lors de sa prestation, mais elle a décidé d’intégrer l’aventure aux côtés de BJ Scott. Son parcours sans faute et ses prestations plus originales les unes que les autres lui ont permis d’atteindre la finale, en terminant en deuxième position.