The Voice Belgique : toutes les réponses à vos questions !

Qui peut participer à The Voice Belgique Saison 11 ?

L’émission The Voice Belgique est ouverte à tous les résidents belges qui souhaitent poser leur candidature. Les talents des saisons 1 à 9 n’ayant pas accédé aux Lives ainsi que les talents de la 10e saison n’ayant pas accédé aux Duels/K.O. peuvent à nouveau poser leur candidature pour cette nouvelle saison. Aucun membre de la famille en ligne directe (père/mère/enfant(s)/frère(s)/sœur(s)) d’un participant à The Voice Belgique et aucun membre de la famille en ligne directe de son conjoint ne peut travailler à la RTBF, RMB, DOK1 Media, ITV ou les sponsors principaux de l’émission.

Attention, seuls les Belges ou étrangers mais résidants en Belgique peuvent s'inscrire à The Voice Belgique !

A partir de quel âge puis-je participer ?

Les participants à The Voice Belgique devront avoir 16 ans avant la fin de l’année 2023. Si des personnes plus jeunes souhaitent déposer leur démo sur le site, elles ne le feront qu’aux fins de se faire connaître des internautes et leur audition ne pourra pas être prise en compte pour la participation à The Voice Belgique.

Comment s’inscrire à The Voice Belgique Saison 11 ?

Pour participer, les candidats doivent impérativement envoyer une vidéo et s'inscrire via le site de l’émission. C’est l’équipe de casting qui désignera les candidats sélectionnés pour les prochaines étapes. Toutes les informations sur le déroulement du casting sont renseignées ici. D’autre part, certains candidats seront aussi repérés via la recherche active entreprise par la production de "The Voice Belgique"

Combien de fois puis-je auditionner ?

Une seule participation est acceptée, et ceci est en nous envoyant une vidéo. Cependant, vous pouvez en tant que participant nous proposer d'autres candidats potentiels.

Que gagne-t-on en participant à The Voice Belgique ?

Hormis les cadeaux offerts par les sponsors de l’émission, le gagnant de The Voice Belgique remportera un contrat avec une maison de disque… et bien sûr la reconnaissance et la notoriété de toute la Belgique !

Quand saura-t-on si on est sélectionné ?

Si votre vidéo est retenue par l’équipe de "The Voice Belgique", vous serez contacté pour une audition à Bruxelles ou à Liège.

En l’absence d’une réponse de la part de l’équipe de casting au 13 septembre 2023 (date de fin des inscriptions le 25 août 2023), cela signifie que la candidature n’a pas été retenue et que l'aventure s'arrête pour vous.

NB : Veillez à nous communiquer une adresse e-mail valide lors de votre inscription et à vérifier RÉGULIÈREMENT votre courrier indésirable, filtre anti-spam et/ou votre courrier pêle-mêle.

Je viens de poster ma vidéo, mais elle est trop lourde, que faire ?

Les smartphones et caméras actuels proposent un standard de qualité très élevées, votre vidéo pourrait donc dépasser les 30 Mb acceptés par le système. Nous vous conseillons donc de régler la définition de votre enregistrement sur VGA (640X480), qui est une qualité suffisante pour permettre à nos chasseurs de talent d'évaluer votre démo.

Je voudrais consulter le règlement applicable à ce site.

Les conditions générales d’utilisation du site sont consultables en cliquant ici.