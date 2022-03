The Voice Belgique : Soprano MET LE FEU sur scène aux côtés des talents !

En plus d’assurer le rôle de coach, l’icône du rap français à décider d’offrir un moment unique à nos talents en performant son single "Cosmo" à leurs côtés. Armé d’une plume très personnelle, Soprano arrive à saisir son auditoire grâce à des textes et des messages tout aussi poignants que positifs et fédérateurs. Son titre "Cosmo" avait été à l’origine d’un mouvement où les personnes se filmaient en train de danser afin de "lâcher prise". Une chanson remplie de positivité qui a su mettre l'ambiance dans notre studio !