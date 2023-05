Lors de la saison 9 de The Voice Belgique enregistrée à huis clos, Sonita avait marqué les esprits des téléspectateurs dès les Blind Auditions grâce à sa voix puissante. Après de multiples interprétations sans faute, la jeune artiste avait atteint la grande finale de la compétition dans l’équipe d’Henri PFR. Désormais, sa carrière prend un nouveau tournant grâce à la sortie de son nouveau single intitulé "Heartless". Produit par Lunaman (Tourist Le MC, Zwangere guy), ce single s’adresse à toutes les personnes qui traversent des périodes compliquées. A travers ce titre pop, Sonita souhaite rappeler "que dans les moments les plus sombres, on a tous le pouvoir de surpasser les challenges les plus difficiles".