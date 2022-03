The Voice Belgique : Senny (saison 9) présente son premier EP "Bleue"

Senny est une artiste belgo-congolaise aux racines éparpillées. De la Belgique aux Pays-Bas, en passant par le Congo, le Rwanda, et le Canada, elle s’est fait bercer par de nombreuses rives. Depuis toute petite elle chante, écrit et compose. En 2021, le public belge la découvrait lors des Blind Auditions de la saison 9 de The Voice Belgique. Après un passage remarqué, notamment lors de son duel face à Lou B sur une reprise de "Mais je t’aime" de Grand Corps Malade et Camille Lellouche, son originalité l’avait portée jusqu’aux Lives dans l’équipe de Loïc Nottet.

Après de nombreuses années de mélodie, de recherche, et de scène, elle partage enfin ce qui lui est le plus cher. Senny présente "Bleue". Un EP en douceur, 5 chansons flottantes aux textes poétiques et poignants.