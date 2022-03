The Voice Belgique : Sekina s'affirme en interprétant "Stand Up" de Cynthia Erivo lors des Lives

Sekina avait décidé de se présenter aux blinds avec le titre "Particles" de Nothing but Thieves. Pour affronter Zélia et Chloé dans l’équipe de Typh Barrow lors des K.O., elle avait choisi d’interpréter "Waking Up" de Freya Ridings et MJ Cole. Une prestation qui a fait succomber Black M a tel point qu'il a décidé de la voler.

Pour les Lives, elle a totalement changé de répertoire et s’est dévoilée en reprenant une ballade touchante de la chanson française : "Avec Le Temps" de Léo Ferré. Une prestation envoutante qui a marqué ce deuxième show en direct. Pour le Live suivant, elle s’attaque à "Stand Up" de Cynthia Erivo. Un titre issu de la bande originale du film "Harriet" qui retrace l'histoire de Harriet Tubman, qui a permis l'évasion de nombreux esclaves du Sud des États-Unis. Ce titre a été utilisé de nombreuses fois lors des manifestations "Black Lives Matter" et sur Tiktok. Un magnifique titre gospel avec lequel Sekina montre son amplitude vocale !