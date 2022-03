The Voice Belgique : Sekina met le feu sur le plateau des K.O. et est volée par Black M !

Sekina a 21 ans et vit à Bruxelles. Passionnée de théâtre, cette jeune candidate chante aussi depuis qu’elle est toute petite. Elle a décidé de se présenter aux blinds avec le titre "Particles" de Nothing but Thieves. Pour affronter Zélia et Chloé dans l’équipe de Typh Barrow lors des K.O., elle a choisi d’interpréter "Waking Up" de Freya Ridings et MJ Cole. Un titre avec une influence orientale qui lui a permis de mettre sa voix en valeur sur scène et d’envoûter les coachs ! Si Typh a décidé de poursuivre l’aventure avec Zélia, Black M a succombé au talent de Sekina et a décidé de lui permettre d’intégrer son équipe en la volant. Direction les grands lives !