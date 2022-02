The Voice Belgique : Sabine va vous emporter avec sa reprise d'"Unchained Melody" des Rigtheous Brothers

Sabine a 31 ans et habite à Villers-la-ville, dans le Brabant wallon. Sabine chante depuis toujours et a déjà eu quelques expériences sur scène. Sabine envisage sa participation à The Voice Belgique comme une expérience et un challenge hors normes. Lors des blind auditions, elle a réussi à relever ce défi grâce à sa reprise de "I’m in love with a monster" des Fifth Harmony. Sa prestation avait séduit Black M. Après la puissance de son blind, Sabine a souhaité s’attaquer à un titre plus doux lors des K.O. en reprenant "Unchained Melody" des Righteous Brothers. Une prestation envoutante remplie d’émotions qui a touché son coach une nouvelle fois. Sera-t-elle choisie par son coach pour se produire sur la scène des lives ?