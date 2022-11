The Voice Belgique : Roxane (saison 10) dévoile son nouveau single "Mélange"

C’est lors de la saison anniversaire de The Voice Belgique que Roxane se fait découvrir en bluffant les quatre coachs avec sa reprise de "When Love Takes Over" de David Guetta. Tout au long de cette saison anniversaire, Roxane a continué d’étonner grâce à sa puissance vocale et à ses choix musicaux.

Cette jeune maman réunionnaise intègre donc rapidement l’équipe de Black M au sein de laquelle elle continuera à faire ses preuves durant plusieurs Lives. Avec une palette musicale s’étendant de Dalida à Lara Fabian, Roxane a su prouver qu’elle est capable de chanter n’importe quel titre sans la moindre difficulté.