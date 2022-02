The Voice Belgique : Roxane IMPRESSIONNE sur "Je t’aime" de Lara Fabian

L’aventure de Roxane a très bien commencé lors des Blind Auditions, lorsque sa reprise de "When Love Takes Over" avait fait l’unanimité. La jeune maman compte continuer son bon parcours et souhaite prouver une nouvelle fois aux coachs que sa détermination n’est pas près de s’arrêter. Pour cette première soirée de K.O., elle a décidé de reprendre un des titres phares du répertoire de Lara Fabian : "Je t’aime". En choisissant cette chanson, Roxane est consciente qu’elle prend un gros risque. En effet, ce titre nécessite une maîtrise et une très bonne technique vocale. Lors de sa prestation, le temps s’arrête dans le studio et Roxane semble avoir réussi son défi. Face à Juliette et Farah, cette candidate s’est démarquée et c’est pour cette raison que Black M a décidé de l’emmener aux lives de The Voice Belgique !