The Voice Belgique : Roxane enflamme le plateau des Blind Auditions sur un tube de David Guetta !

Roxane commence son audition et rapidement, les fauteuils des quatre coachs se retournent ! La candidate enflamme le plateau et Typh Barrow, Black M, BJ Scott et Christophe Willem dansent sur leurs sièges. "Regardez tout ce qu’elle dégage" lance Black M à ses collègues coachs, bien décidé à se battre pour que Roxane rejoigne son équipe. Il s’adresse au talent et déclare : "C’est pour des gens comme toi que je suis là" ! Les autres coachs comptent ne pas se laisser faire. Typh commente : "Tu nous a mis une de ces pêches, et ça fait du bien". La candidate confie être émue par les paroles des coachs : "Il y a un an je pesais 120 kg, on écoutait juste ma voix mais on ne voulait pas de mon physique".

The Voice Belgique est une belle revanche pour Roxane qui décide d’intégrer l’équipe de Black M. Direction les K.O !