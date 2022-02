The Voice Belgique : Romain fait le show sur "Still Loving You" lors des K.O. !

Après avoir participé à The Voice France dans l'équipe de Lara Fabian en 2020, Romain a décidé de tenter l'aventure belge. Lors des Blind Auditions, le jeune candidat français avait récolté 4 buzz et avait décidé de poursuivre l'aventure aux côtés de Christophe Willem. Désormais, il doit affronter Maysha sur la scène des K.O. Pour tenter de décrocher son ticket pour les grands shows en direct, il a décidé d'interpréter "Still Loving You" du groupe Scorpions. Sur scène, Romain livre une performance envoutante, pleine de puissance et d’attitude. Sera-t-il choisi par son coach pour représenter son équipe lors des lives ?

C'est Maysha qui est choisie par Christophe Willem pour la suite de l'aventure.