The Voice Belgique : revivez les plus beaux moments de la demi-finale !

Depuis sa victoire lors de la huitième saison de The Voice Belgique, Charles ne cesse de faire parler de soi grâce à son talent et son style atypique. Originale et déterminée, la jeune artiste possède déjà une expérience solide de la scène. Charles est sur la scène de The Voice Belgique à l’occasion de la demi-finale pour chanter en compagnie de la nouvelle génération de Talents, Sekina (Team Black M) et Valentine (Team Typh Barrow). C’est sur son titre succès "Without You" que l’artiste a partagé la scène avec les talents. Sorti en 2021, ce single a été coécrit avec le gagnant de l’édition 2019 de The Voice Van Vlanderen, IBE.