The Voice Belgique : Revivez les meilleurs moments du troisième live de la saison 10 !

Lors du troisième Live de cette saison anniversaire, The Voice Belgique recevait Marc Pinilla de Suarez dans le fauteuil du coach d’honneur et le chanteur français Amir en tant qu’invité ! Durant cette soirée, chaque coach voyait quatre de ses talents performer en direct. Sur ces quatre candidats, deux d’entre eux étaient sauvés par les téléspectateurs et l’autre par son coach. Un candidat parmi les quatre devait malheureusement quitter l’aventure. Une décision qui n’était pas évidente au vu des grandes performances des candidats lors de ce live !