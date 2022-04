The Voice Belgique : retour sur le parcours de Valentine, finaliste de Typh Barrow

Valentine a 18 ans et vit à Namur. Issue d’une famille de musicien, cette jeune candidate pratique le piano depuis plusieurs années. Sociable, Valentine se décrit également comme étant très distraite ! Outre la musique, cette jeune étudiante fait de la sculpture, participe aux mouvements de jeunesse et adore voyager. Son plus grand rêve ? Avoir le même parcours que Charles, gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique. Pour aider à réaliser son rêve, Valentine s’était inscrite aux castings des Blind Auditions.