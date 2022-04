The Voice Belgique : retour sur le parcours de Sekina, finaliste de Black M

Sekina a 21 ans et vit à Bruxelles. Passionnée de théâtre, cette jeune candidate chante aussi depuis qu’elle est toute petite. Sociable et remplie de joie de vivre, Sekina vit entourée de ses amis et de ses trois sœurs. En dehors des cours, cette jeune femme peint, joue au basketball et passe son temps libre à la maison de la culture de son quartier. Après avoir regardé The Voice Belgique, cette jeune femme a décidé de s’inscrire aux castings. Fan d’Alicia Keys, Michael Jackson et Francis Cabrel, c’est pourtant avec la chanson "Particles" de Nothing but Thieves qu’elle avait décidé de participer aux Blind Auditions.