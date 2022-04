The Voice Belgique : retour sur le parcours de Maysha, finaliste de Christophe Willem

La saison 10 de The Voice Belgique innovait en accueillant une nouvelle épreuve : Les K.O. Face à Romain, Maysha avait décidé d’interpréter la chanson "His Eye is on the Sparrow" de Lauryn Hill, extraite du film Sister Act 2. Cette prestation a provoqué une standing ovation et a été qualifiée d'"hors du commun" par les coachs. Cette performance a poussé Christophe Willem à emmener la candidate à ses côtés sur les grands lives !