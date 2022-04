The Voice Belgique : retour sur le parcours d’Alec, finaliste de BJ Scott

Alec a 22 ans et vit dans le Brabant-Wallon. Fan de football et de jeux vidéo, ce jeune homme est étudiant en master à l’IMEP. C’est sur les bancs de l’école qu’il a rencontré Alice, finaliste de la saison 9. Après avoir pris des cours de chant et de guitare durant plusieurs années, Alec s’est senti prêt à participer à l’aventure qu’est The Voice Belgique et espérait avoir le même parcours que son amie. En guise d’essai, ce jeune chanteur a participé au Concours Eurovision des chœurs en 2019 avec la chorale belge Almakalia.