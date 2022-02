The Voice Belgique : retour en 2019, quand Charles remporte la 8e saison

On remonte le temps en collaboration avec les archives de la Sonuma et plus précisément en janvier 2019.

La 8e saison de The Voice bat son plein, les auditions s’enchaînent et certains candidats font craquer plus que d'autres les coachs avec leur interprétation. C’est le cas de la la jeune auteure-compositrice-interprète belge Charles.

A ce stade de la compétition, elle interprète de façon magistrale New Born du groupe Muse dont le leader n'est autre que Matt Bellamy sous l'oreille attentive des coachs.

C'est sans surprise que les quatre coachs "buzz" et Charles fait le choix de rejoindre l’équipe de Matthew Irons qui l’emmènera jusqu’en finale et remportera la 8e saison.

A présent, BJ Scott, Typh Barrow, Black M et Christophe Willem s’éclatent dans les blind de cette 10e saison de The Voice Belgique chaque mardi sur La Une mais ils ne sont pas les seuls.

Rendez-vous ce soir pour vivre le dernier Blind avant les KO avec une Fanny Jandrain l'enthousiaste animatrice qui s'est confiée ce matin dans le 8/9 sur son expérience enrichissante à la présentation du divertissement phare de la RTBF.