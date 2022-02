The Voice Belgique : Régis hypnotise le public sur une balade romantique de Lady Gaga

Agé de 26 ans, Régis vit à Ecaussinnes. Depuis toujours, ce jeune talent chante ! Cependant, c’est la scène de The Voice Belgique qu’il tente de conquérir cette année. Pour son blind, Régis a interprété "There’s Nothing Holdin’Me Back" de Shawn Mendes. Deux fauteuils se sont retournés sur sa prestation, mais c’est dans l’équipe de Christophe Willem qu’il a décidé de poursuivre l’aventure. Pour son K.O. qui l’oppose à Maréva et Alice, Régis s’attaque à un titre purement sentimental "Is That Alright ?" de Lady Gaga et il a réussi à toucher le cœur de nos coachs. Sera-t-il choisi par son coach pour accéder aux lives de The Voice Belgique ?