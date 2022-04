The Voice Belgique : Raphaël ouvre le bal de la demi-finale avec "Radar Love" de Golden Earring

Lors des Blind Auditions, Raphaël avait interprété "Le Tunnel d’or" d’Aaron et avait convaincu BJ Scott de buzzer pour lui ! Pour affronter Daôme et Corentin sur l’épreuve des K.O. , Raphaël s’était complètement lâché en reprenant "Last Night a DJ Saved My Life"d’Indeep en version rock ! Une prestation du tonnerre qui a permis à Raphael de séduire sa coach grâce à sa maîtrise vocale !

Lors de sa première performance en direct, le candidat arlonais a placé la barre très haut et nous a impressionnés une seconde fois en s’attaquant au titre vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2021 : "Zitti E Buoni" du groupe italien Måneskin. Après avoir chanté en italien, le jeune candidat est revenu dans un registre francophone en reprenant "Dormir Dehors" de Daran et les chaises. Une prestation et une mise en scène hallucinante qui lui ont permis de poursuivre son aventure. Durant la quatrième soirée des Lives, le jeune talent avait repris le titre phare de Grégory Lemarchal :"Ecris l’histoire". Un titre émouvant sur lequel Raphaël a, une nouvelle fois, scotché le public et les coachs ! Pour la demi-finale, il compte reprendre un titre rock du groupe Golden Earring : "Radar Love". Raphaël surprend une nouvelle fois en s’attaquant au titre du groupe Néerlandais le plus couronné sorti en 1973. Une prestation grandemment attendue par les coachs et le public.