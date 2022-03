The Voice Belgique : qui sont les talents de la team de BJ Scott qualifiés pour les lives ?

Alec avait fait fureur aux Blind Auditions avec sa reprise d'"Indigo Night" de Tamino. Après avoir récolté 4 buzz, le jeune étudiant de l’IMEP avait décidé d’intégrer l’équipe de BJ Scott. Pour affronter Marie et Mathieu lors de l’épreuve des K.O., Alec avait décidé d’interpréter "Hold Me While You Wait" de Lewis Capaldi. Face aux quatre coachs, le candidat a offert un moment suspendu au public et aux téléspectateurs. Il a su se démarquer de ses adversaires en interprétant son titre avec grâce. BJ Scott a donc souhaité continuer l’aventure à ses côtés. Direction les lives de The Voice Belgique !