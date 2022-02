The Voice Belgique : qui sont les derniers talents à avoir intégré les équipes des coachs ?

Grâce à son humour et ses références, Christophe Willem a réussi à convaincre de nombreux talents pour lesquels il a buzzé. Durant cette septième soirée des Blind Auditions, le nouveau coach de cette saison s’est encore montré très à l’aise avec cet exercice. Il a été charmé par l’audition d’Alice Courtois, qui réalisait un come-back 7 ans après un premier passage sur la scène de The Voice Belgique. L’ancien vainqueur de la Nouvelle Star, a aussi souhaité voir Manal et ses inspirations orientales être la dernière candidate à intégrer son équipe. Pour cette première saison dans le célèbre fauteuil rouge, Christophe Willem fait le show et compte bien marquer l’histoire de The Voice Belgique avec des candidats de haut niveau !