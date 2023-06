The Voice Belgique : qui sont les coachs de la saison 11 ?

C'est officiel, la chanteuse belge Mentissa intègre le banc des coachs de The Voice Belgique !

Le programme lui colle à la peau depuis les débuts de sa carrière. Celle qui est née à Bruxelles, nourrit depuis son enfance une passion pour la chanson. Passion qui la mènera à participer et à gagner au nord du pays The Voice Kids Vlaanderen. Elle s’illustrera également dans la version française en terminant finaliste et c’est durant cette aventure qu’elle établira une connexion avec le chanteur Vianney qui la guide, enregistre des chansons avec elle et lui offre la plus belle surprise : son hit "Et Bam". Mentissa brille lors de la tournée de Vianney, interprétant cette chanson vibrante qui reflète sa trajectoire. Avec plus de 25 millions d'écoutes et d'autres tubes comme "Balance" et "Mamma mia", cette chanteuse belge de 24 ans possède déjà une expérience solide de la scène et les rouages de l’émission n’ont aucun secret pour elle !