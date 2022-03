The Voice Belgique : quels sont les membres de la Team Black M qui se produiront aux lives ?

Levandé a 22 ans et vit à Grammont, en Région Flamande. Déterminé à faire de la musique son métier, il avait décidé de se lancer dans la grande aventure de The Voice Belgique en reprenant un titre de Bruno Mars. Le jeune chanteur avait séduit les quatre coachs lors grâce à son originalité. Lors des K.O., Levandé était revenu en force avec un titre pop de Katy Perry : "Not The End Of The World". Une voix et un talent qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de son coach, Black M. Direction les grands lives de The Voice Belgique !