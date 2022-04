The Voice Belgique : quels meilleurs enseignements retiennent les 4 finalistes de leur parcours ?

Le parcours n’a pas été de tout repos mais ils rêvent maintenant tous de la victoire finale.

Au-delà du possible titre de The Voice Belgique, leur participation à l’émission a avant tout été une aventure humaine. Elle leur a aussi appris à croire davantage en leurs capacités.

"J’ai appris à être professionnel, à être toujours prêt à chaque moment où on a besoin de nous et à prendre du plaisir" confie Alec qui analyse aussi son évolution. "The Voice est une expérience qui m’a libéré avec moi-même. Cela m’a donné beaucoup plus de confiance en moi et d’assurance sur la scène. En dehors je suis toujours la même personne mais je suis plus à l’aise qu’avant et je prends beaucoup plus de plaisir".

Maysha, Sekina et Valentine ont quant à elles réussi à élargir leur univers musical. "Je suis presque passée par tous les styles musicaux. J’ai chanté du Larusso, du gospel, du Nirvana, les Rita Mitsouko" se félicite la protégée de Christophe Willem, sortie de son ancrage R&B qu’elle connaissait en tant que choriste de Black M.

"Je peux aller à gauche à droite et sortir de ma zone de confort" se réjouit Sekina. "Les gens aiment ce que je propose et du coup je dois avoir confiance en moi et je ne dois pas avoir peur".

Même constat pour la finaliste de Typh Barrow : "Lady Gaga ce n’est pas cela que je faisais de base avec mon piano. C’est quand même une grosse évolution. C’est ce que j’ai appris le plus : lâcher mon piano et bouger sur scène".