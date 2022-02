The Voice Belgique, première saison : redécouvrez l'audition à l'aveugle de Lubiana

A l'occasion des 10 ans de The Voice Belgique, on remonte le temps en collaboration avec les archives de la Sonuma et plus précisément en janvier 2012.

Au cours des blinds de cette première saison de l’émission, la jeune Lubiana artiste issue d'une famille de musiciens interprète de façon magistrale le tube de Bill Withers - "Ain't No Sunshine", l'artiste qui nous quittait des suites de complications cardiaques à l’âge de 81 ans voilà déjà presque deux ans.

Sans surprise, la jeune artiste au timbre de voix extraordinaire, qui a entamé une très belle carrière avec la sortie de premier album en septembre 2021 fera retenir les quatre buzz des coachs. Elle atteindra les 1/4 de finales. Vous allez savoir pourquoi en récoutant le blind de la toute première saison.

Rendez-vous ce mardi soir sur La Une pour vivre le premier KO de cette 10e saison de The Voice Belgique.