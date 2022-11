The Voice Belgique : Pierre Lizée (saison 5) dévoile un nouveau single aux sonorités des années 80

Après sa fructueuse aventure à The Voice Belgique, le jeune chanteur, auteur et compositeur belge de 27 ans est notamment aperçu en première partie de ses ex-coachs les Cats On Trees.

Peu après, Pierre Lizée continue sur sa lancée musicale en sortant plusieurs titres qui suscitent de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. C’est en 2022, après avoir passé une majeure partie de son temps en studio, qu’il décide de se diriger vers un style musical plus sombre axé vers le style pop rock.