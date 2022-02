The Voice Belgique : Nora ÉPATE les coachs sur "Casting" de Christophe Maé !

Après avoir participé à The Voice Kids en 2020, Nora compte s'imposer dans la cours des grands ! Après avoir placé la barre très haut lors des Blind Auditions de cette saison 10 de The Voice Belgique, la jeune candidate ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour cette première émission de K.O. , le talent de l'équipe de BJ Scott à décidé de reprendre la chanson "Casting" de Christophe Maé. Une chanson qui parle à tous les jeunes artistes en herbe. Nora raconte une partie de son histoire en chantant cette chanson sur la scène des K.O. Sera-t-elle choisie par sa coach face à Henri et Rosalie afin de rejoindre la scène des lives de The Voice Belgique ?