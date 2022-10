The Voice Belgique : Maysha (saison 10) rend un vibrant hommage à la Belgique avec une reprise de Jacques Brel !

Arrivée en finale, Maysha s’était inclinée face à Alec, grand gagnant de cette saison anniversaire. Cependant, les prestations de la candidate auront marqué l’histoire de The Voice Belgique. Depuis la fin de la saison, Maysha continue de se produire sur scène en compagnie de Black M. Elle a notamment figuré sur le single "Yeke Yeke" du rappeur français. Aujourd’hui, l’ancienne finaliste revient avec une magnifique reprise de Jacques Brel. En effet, c’est sur Instagram qu’elle a dévoilé sa reprise de "La Quête". Cette chanson date de 1968 et est extraite de ''L’Homme de la Mancha", adaptation française par Jacques Brel de la comédie musicale "Man of La Mancha". Un hommage au pays qui l’a accueillie lors de son parcours dans The Voice Belgique.