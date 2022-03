The Voice Belgique : Maysha fait la différence avec sa reprise de "River" de Bishop Briggs

Choriste de Black M, Maysha avait décidé de faire une surprise au coach en se présentant aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Après avoir récolté 4 buzz et marqué le début de l’aventure avec une prestation puissante, la jeune femme avait décidé d’intégrer l’équipe de Christophe Willem. Lors de l’épreuve des K.O., elle avait une nouvelle fois fait sensation en étant choisie face à Romain.

Lors du premier live, Maysha avait pris la décision de faire une transition inattendue en s’attaquant à un monument du rock : "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana. La décision de son coach Black M s’est révélée être une évidence : Maysha a pris son envol vers le troisième Live. La candidate n’a pas fini de nous épater et s’est attaquée à un monument de la chanson française : "L’hymne à l’amour" d’Edith Piaf. Un titre indémodable sorti en 1950 qui a voyagé au fil des époques. Après une prestation forte en émotion, elle s'attaque maintenant à un titre du genre alternatif/pop : "River" de Bishop Briggs. Sorti en 2018, ce titre appartient à l'album "Church of Scars" et compte 227 millions de streams sur YouTube. Avec ce choix de chanson, Maysha s'ouvre à de nouveaux horizons !