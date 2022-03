The Voice Belgique : Matthew Irons sera coach d’honneur et Clara Luciani l’invitée du live 4

Après Vitaa, Mosimann et Marc Pinilla, c’est au tour de Matthew Irons d’endosser le rôle du coach d’honneur lors de ce quatrième live de la saison 10. Coach lors des saisons 7 et 8 de The Voice Belgique et de la première saison de The Voice Kids, le chanteur du groupe Puggy a marqué l’histoire du programme ! En effet, il a remporté deux fois The Voice Belgique avec Valentine Brognion (saison 7) et Charles (saison 8). Avec son groupe Puggy, Matthew Irons a rencontré de nombreux succès. Notamment avec les titres “To Win the World” et “Lonely Town”. L’ancien coach met désormais ses talents de compositeur au service d’Angèle et Lous & The Yakuza.